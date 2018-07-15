المقاومة وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار بغزة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت حركة "الجهاد الاسلامي" التوصل إلى وقف لاطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة واسرائيل؛ اثر تصعيد واسع تخللته غارات كثيفة لتل أبيب على القطاع، اسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين واصابة 15 على الاقل.

المتحدث باسم الحركة، داود شهاب، قال: "تم التوافق على وقف اطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014". وأضاف: "نحن في فصائل المقاومة، بما فيها حركة حماس، تعاطينا مع الجهد المصري والاقليمي والدولي ووافقنا على وقف التصعيد العسكري".

واوضح شهاب ان "القرار دخل حيّز التنفيذ، على ان يلتزم الاحتلال بوقف العدوان"، وزاد: "من جانبنا نؤكد حقنا في الرد على اي انتهاك عدواني".

وقتل فلسطينيان في غارات جوية اسرائيلية على قطاع غزة؛ استهدفت مواقع لحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، وذلك غداة احتجاجات على الحدود بين القطاع واسرائيل اوقعت قتيلين واكثر من 200 جريح في صفوف الفلسطينيين.