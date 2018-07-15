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كُتّاب وآراء
غلاء الوقود يجبر رئيس وزراء هايتي على التنحي
قدم رئيس وزراء هايتي، جاك جاي لافونتانت، استقالته مع مواجهته تصويتا على "حجب الثقة"، بعد أن أدى تحرك لخفض دعم الوقود إلى احتجاجات عنيفة، استمرت أياما في الدولة الفقيرة المتموقعة بالكاريبي.
ودافع لافونتانت عن أدائه، خلال كلمة أمام المجلس الأدنى بالبرلمان، ولكنه قال إن رئيس البلاد، جوفينيل مواز، قبل استقالته. وأضاف السياسي: "كما قلت لكم إنني في خدمة الجمهورية".
وكانت الحكومة في هايتي قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض دعم الوقود في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأدت هذه الخطوة إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 38 في المئة، و"السولار" 47 في المئة، مما أثار احتجاجات قام المتظاهرون خلالها بإغلاق طرق ونهب متاجر، وإضرام النار في سيارات بالعاصمة "بورت او برنس".
ودفعت هذه الاضطرابات السفارات إلى إغلاق أبوابها، وتعليق شركات الطيران رحلاتها لهايتي طيلة أيام. ثم أعلن لافونتانت تعليقا مؤقتا لهذه السياسة، في محاولة لوقف المظاهرات، ولكن الاحتجاجات استمرت.