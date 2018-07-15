ترامب: قررت خوض انتخابات الرئاسة عام 2020

هسبريس ـ مُتابعة

نقلت صحيفة "ميل أون صنداي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، في مقابلة، إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020.

وعندما سئل ترامب في حوار أجري معه في بريطانيا، عما إذا كان يعتزم الترشح، قال: "أعتزم تماما الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح".

وأضاف الريس الأمريكي الحالي أنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته. وزاد: "لا أتوقع أحدا، أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم".

وقام ترامب، خلال هذه المقابلة، بخطوة غير معتادة وهو يكشف تفاصيل محادثاته مع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

عندما سئل عما إذا كان قد ناقش مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الملكة قال ترامب: "فعلت ذلك، وقالت إنها مشكلة معقدة جدا، وهي محقة، أعتقد أنه ليس هناك أحد لديه أي فكرة بشأن كم سيكون هذا معقدا .. الجميع يعتقد أنها ستكون مسألة هينة، ننضم أو لا ننضم، أو دعونا ننتظر ما سيحدث".

وعندما سئل عن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قال الرئيس الأمريكي: " توافقت معه بشكل كبير. إنه شخصية ذكية وعظيمة جدا، وهو مرح ومفاوض صعب وبارع". وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان كيم "دكتاتورا عديم الرحمة" قال ترامب: "بالتأكيد هو كذلك، إنه عديم الرحمة ولكنه مثل آخرين".