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زلزال أرضي بقوة 6.2 درجة يقع قبالة اليمن
الأحد 15 يوليوز 2018 - 11:05
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع قبالة اليمن اليوم الأحد ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.
ووقع الزلزال على بعد 213 كيلومترا شمال غربي جزيرة سقطرى في خليج عدن.
ولم يصدر تحذير فوري من حدوث موجات مد عملاق.
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