24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ساكنة تعيش على هامش الحياة بأكبر الجماعات القروية في مراكش (5.00)

  2. أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)

  3. هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف" (5.00)

  4. المحكمة وحراك الحسيمة (5.00)

  5. ترامب يعتزم خوض انتخابات الرئاسة عام 2020 (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألفا رسالة إباحية تطيح بوزير دولة بريطاني

ألفا رسالة إباحية تطيح بوزير دولة بريطاني

ألفا رسالة إباحية تطيح بوزير دولة بريطاني
هسبريس - إفي
الأحد 15 يوليوز 2018 - 12:50

قدم وزير الدولة البريطاني للأعمال أندور جريفيث استقالته اليوم الأحد بعدما كشفت صحيفة "صنداي ميرور" عن محتوى رسائل ذات طابع جنسي بعثها لسيدتين.

وبعث جريفيث، النائب عن منطقة بورتون (شمال غربي إنجلترا)، بأكثر من ألفي رسالة إباحية في غضون ثلاثة أسابيع إلى إيموجين تريهارن وامرأة أخرى، وفقا للصحيفة.

وقالت تريهارن (28 عاما) للصحيفة إن الرسائل التي تلقتها عبر شبكات "فيسبوك" و"انستجرام" و"واتساب" و"سناب شات" بدأت في شهر يونيو بعدما رفعت مقطع مصور "ساخن".

وأكدت الشابة أنها حاولت أن تعرف نوايا جريفيث لكن دائما ما كانت المحادثة تعود إلى "الجنس"، في الوقت الذي وصفت فيه محتوى الرسائل التي تلقتها بـ"البائسة و"مثيرة للاشمئزاز".

ومن ناحيته، عبر السياسي اليوم للصحيفة عن شعوره "بكامل الخزي" جراء ما حدث وأن سلوكه هذا تسبب بحسب قوله في "معاناة لا حصر لها" لزوجته وعائلته.

وقدم جريفيث (47 عاما) الذي بات والدا في أبريل/نيسان الماضي، اعتذاره لرئيسة الوزراء تيريزا ماي وباقي أعضاء الحكومة لما تسبب فيه لهم من ضيق وحرج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ضربني وبكى الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:02
هي من استدرجته هي المتحرشة وليس هو أيها المدلسات من الجمعيات النسائية المجرمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.