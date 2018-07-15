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كُتّاب وآراء
ألفا رسالة إباحية تطيح بوزير دولة بريطاني
قدم وزير الدولة البريطاني للأعمال أندور جريفيث استقالته اليوم الأحد بعدما كشفت صحيفة "صنداي ميرور" عن محتوى رسائل ذات طابع جنسي بعثها لسيدتين.
وبعث جريفيث، النائب عن منطقة بورتون (شمال غربي إنجلترا)، بأكثر من ألفي رسالة إباحية في غضون ثلاثة أسابيع إلى إيموجين تريهارن وامرأة أخرى، وفقا للصحيفة.
وقالت تريهارن (28 عاما) للصحيفة إن الرسائل التي تلقتها عبر شبكات "فيسبوك" و"انستجرام" و"واتساب" و"سناب شات" بدأت في شهر يونيو بعدما رفعت مقطع مصور "ساخن".
وأكدت الشابة أنها حاولت أن تعرف نوايا جريفيث لكن دائما ما كانت المحادثة تعود إلى "الجنس"، في الوقت الذي وصفت فيه محتوى الرسائل التي تلقتها بـ"البائسة و"مثيرة للاشمئزاز".
ومن ناحيته، عبر السياسي اليوم للصحيفة عن شعوره "بكامل الخزي" جراء ما حدث وأن سلوكه هذا تسبب بحسب قوله في "معاناة لا حصر لها" لزوجته وعائلته.
وقدم جريفيث (47 عاما) الذي بات والدا في أبريل/نيسان الماضي، اعتذاره لرئيسة الوزراء تيريزا ماي وباقي أعضاء الحكومة لما تسبب فيه لهم من ضيق وحرج.