ترامب ينوي الترشح لولاية جديدة لرئاسة أمريكا

هسبريس - متابعة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته للترشح لإعادة انتخابه في عام 2020 وذلك في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "ميل أون صنداي" أكد فيها على أنه لا يوجد سياسي ديمقراطي يستطيع الفوز أمامه.

وردا على السؤال الصحفي بيرس مورجان له بشأن نيته في الترشح لولاية جديدة، قال ترامب "لدي النية الكاملة لقيامي بذلك" واعترف بأن "لا أحد يعرف ما قد يمكن أن يحدث في الصحة وفي أشياء أخرى".

وشدد "لدي النية الكاملة في القيام بذلك. ويبدو أن الجميع يريدون أن أفعل ذلك. أنا أشعر أنني جيد".

وحول سؤاله عما إذا كان يرى أي مرشح ديمقراطي يستطيع الفوز عليه في الانتخابات، فأجاب ترامب "لا. لا أرى أحدا. أعرف الجميع ولا أرى أحدا" مشددا "ليس لديهم مرشح مناسب".

ووصل ترامب أمس السبت إلى اسكتلندا في زيارة خاصة تمتد ليومين للعب الجولف في أحد مقار إقامته الفاخرة بعدما أنهى زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة وقبل توجهه الأحد إلى هلسنكي ليجتمع لأول مرة في قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعن سؤاله حول ما إذا كان بوتين يعد واحدا من القادة "القساة" الذي اجتمع معهم مثل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال ترامب "لا أستطيع قول ذلك، افترض أنه من المحتمل أن يكون هكذا. لكنني استطيع قول ذلك على آخرين أيضًا".

وأضاف "إذا سار الأمر على نحو جيد مع روسيا. سيكون أمرا جيدا. لا أعرفه (بوتين). قابلته عدة مرات وفي قمة مجموعة دول العشرين" في إشارة إلى قمة الـ(جي 20) التي أقيمت في هامبرج (ألمانيا) في الثامن من يوليو 2017.

وأكد "اعتقد أنه يمكننا التفاهم جيدا" لكنه اعترف "آلان نحن منافسون".