24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منقذة الكلاب الضالة
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟
- تركيا تنتظر رفع حالة الطوارئ في الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل
- مشايخ ودعاة ووعاظ خارج السياق !
- الطاحونة الكبرى...
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (124)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (122)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (114)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (91)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017
تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017 بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق ببلوغه 17.58 مليون مولود، وفقا للبيانات المنشورة أمس من قبل لجنة الصحة الوطنية ونقلتها الصحافة المحلية.
وكان عام 2016 هو العام الأول بعد إنهاء سياسة الابن الواحد وبلغ عدد المواليد حينها في الصين 18.46 مليون مولود بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام السابق له.
وأشارت اللجنة إلى أن 51% من الأطفال حديثي الولادة في 2017 لم يكونوا أول طفل في أسرهم.
وألغت الحكومة الصينية اعتبارا من الأول من يناير/كانون ثان 2016 سياسة انجاب طفل واحد بهدف القضاء على الشيخوخة المتسارعة وسمحت للعائلات بإنجاب طفلين.
ورغم الزيادة الأولى في معدل المواليد في العام الأول، وكبحها في الثاني والنصف الأول من عام 2018 ، تفكر السلطات الصينية في رفع كافة القيود الخاصة بالإنجاب، وفقا لبعض التسريبات الصحفية وهو الأمر الذي قد يحدث هذا العام.