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الرئيسية | خارج الحدود | تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017

تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017

تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 02:10

تراجع معدل المواليد في الصين في عام 2017 بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق ببلوغه 17.58 مليون مولود، وفقا للبيانات المنشورة أمس من قبل لجنة الصحة الوطنية ونقلتها الصحافة المحلية.

وكان عام 2016 هو العام الأول بعد إنهاء سياسة الابن الواحد وبلغ عدد المواليد حينها في الصين 18.46 مليون مولود بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام السابق له.

وأشارت اللجنة إلى أن 51% من الأطفال حديثي الولادة في 2017 لم يكونوا أول طفل في أسرهم.

وألغت الحكومة الصينية اعتبارا من الأول من يناير/كانون ثان 2016 سياسة انجاب طفل واحد بهدف القضاء على الشيخوخة المتسارعة وسمحت للعائلات بإنجاب طفلين.

ورغم الزيادة الأولى في معدل المواليد في العام الأول، وكبحها في الثاني والنصف الأول من عام 2018 ، تفكر السلطات الصينية في رفع كافة القيود الخاصة بالإنجاب، وفقا لبعض التسريبات الصحفية وهو الأمر الذي قد يحدث هذا العام.

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