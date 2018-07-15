الجيش الإسرائيلي يصيب ويعتقل شبانا فلسطينيين

هسبريس - متابعة

أصيب صباح اليوم الأحد، تسعة فلسطينيين بجراح واعتقل ستة آخرون، خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن تسعة مصابين وصلوا مجمع فلسطين الطبي (حكومي) أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي من مخيم الجلزون.

وأضاف البيان، إن من بين المصابين ستة أصيبوا بالرصاص الحي، وثلاثة أصيبوا بالرصاص المطاطي، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ستة شبان من سكان المخيم، خلال العملية.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مخيم الجلزون، وشرعت بعملية تفتيش لعدد من المنازل، مما أدى لوقوع مواجهات استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم أغلق الشبان طرقا بحاويات النفايات والحجارة، ورشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بزعم البحث عن مطلوبين.