"ووتش" تندد باستغلال مكافحة الإرهاب في مصر

هسبريس - متابعة

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية إن السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ "لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والمنتقدين بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية".

وذكر نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة الحقوقية الدولية في بيان: "في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك".

وتابع حوري: "تجمع مصر بين قانون سيء ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر".

وأبرزت (هيومن رايتس ووتش) أن موجة الاعتقالات لمنتقدي السيسي شنتها الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2018.

وأشارت إلى أن "حملة القمع استمرت بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015"، مذكرة بأن هذا القانون يجرم مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية.

وقالت المنظمة إن بعض القضايا أحيلت إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تعمل منذ أكتوبر 2017 بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

واعتبرت ان هذه المحاكم "لا تضمن محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف".

ويبرز من بين المعتقلين مؤخرا في مصر المدون والحقوقي المعروف وائل عباس والناشطة أمل فتحي، والكوميدي شادي أبو زيد.