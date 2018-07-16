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كُتّاب وآراء
مرشد إيران يحذر من مخططات "أعداء طهران"
حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من مخططات الأعداء لاستغلال الوضع الاقتصادي في بلاده.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه تشديده، خلال استقباله الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء حكومته، على "ضرورة سعي المسؤولين بالتعاون مع الشعب بجد مستمر لحل المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات لمواجهة مخططات العدو في ظل الوضع الحالي".
يأتي الاجتماع في وقت يشهد تحويلا محموما لمدخرات الإيرانيين من الريال إلى الدولار خوفا من عقوبات جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها.
وترددت تكهنات في وسائل الإعلام الإيراني من أنه قد يُطلب من روحاني تقديم استقالته لدوره في الاتفاق النووي مع القوى الغربية والذي لا يزال في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه.
وتصر الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، والذي يهدف إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، على أنها ملتزمة بإبقاء قنوات الاقتصاد والمال والنقل مفتوحة مع إيران.