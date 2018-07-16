سلطات موريتانيا تعتقل 150 مهاجرا غير شرعي

هسبريس - متابعة

أعلن خفر السواحل الموريتاني القبض الأحد على أكثر من 150 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء كانوا في طريقهم الى أوروبا عبر المياه الموريتانية .

وقال مصدر بخفر السواحل ، طلب عدم ذكر أسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المهاجرين الأفارقة كانوا على متن زورق مطاطي محاولين التسلل إلى أسبانيا وتحديدا الى جزر الكناري أقرب نقطة أووربية من السواحل الموريتانية .

وأضاف المصدر أن المهاجرين أغلبهم في وضعية صحية حرجة وسيتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ، لافتا إلى انه سيتم عرضهم على وسائل الاعلام لمزيد من التوضيحات حول مسار رحلتهم والهدف منها والوسائل المستخدمة لبلوغ أوروبا وشبكة الاجرام الدولي التي تولت تهريبهم نحو أوروبا .

وعادت مؤخرا الى الواجهة معضلة الهجرة غير القانونية حيث تمكنت زوارق من الوصول الى إسبانيا وقبلت الحكومة الاسبانية ايواء مئات المهاجرين الافارقة ممن كانوا على متن سفينة مثيرة للجدل رفضت ايطاليا استقبالها .

ويستخدم المهاجرون الافارقة السواحل الموريتانية للهروب الى أوروبا لكن السلطات الموريتانية تمكنت منذ سنوات من منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر مياها.