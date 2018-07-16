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ترامب يشيد بقوة تويتر في مكافحة "الأخبار الكاذبة"

ترامب يشيد بقوة تويتر في مكافحة "الأخبار الكاذبة"
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 03:55

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في مساعدته في مكافحة " الأخبار الكاذبة"والتواصل بصورة مباشرة مع عشرات الملايين من المتابعين.

ونقل عن ترامب القول في حوار مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان في حوار من المقرر بثه على شبكة أي تي في اليوم الاثنين " أحب سرعة تويتر وأحب قوته لأنه يقوم بتوصيل الفكرة المطلوبة".

وقال ترامب وفقا لمقالة كتبها مورجان في صحيفة ديلي ميل البريطانية " أستطيع التغلب على تلك الأخبار الكاذبة لأنني لدي الكثير من المتابعين".

وأضاف" إذا حصرت عدد المتابعين ، فإن العدد قد يكون أكثر من 150 مليون شخص، هذا عدد كبير من المتابعين بين الفيسبوك وانستجرام وتويتر ، ثلاث منصات مختلفة".

ووصف مورجان ترامب بأنه " أمهر نصير لتويتر في العالم".

ورد ترامب بأنه في بعض الأحيان يكتب تغريدات بنفسه وأحيانا أخرى يطلب من مساعديه" نشر هذا البيان كما هو".

وكان ترامب قد رفض الإجابة على سؤال مع مراسل شبكة سي إن إن خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأول الجمعة.

وقال ترامب" لا أتلقى أسئلة من سي إن إن . سي إن إن مرادف الأخبار الكاذبة".

كما أنه انتقد سؤال حول لقائه المقبل مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين من شبكة ان بي سي، واصفا إياها بأنها " ربما تكون أسوأ من سي إن إن".

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