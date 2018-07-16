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كُتّاب وآراء
حقوقيون: قتلى في هجوم إسرائيلي على شمال سوريا
لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر سقوط صواريخ إسرائيلية على موقع عسكري تديره إيران قرب مطار عسكري في حلب، شمال سوريا، وفقا لما ذكره اليوم المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن بين القتلى ستة "متطوعين سوريين" فيما لا يعرف حتى الآن هوية القتلى الآخرين، بحسب المرصد.
واستهدف الهجوم مركز دعم عسكري يديره الحرس الثوري الإيراني ويقع قرب مطار النيرب العسكري، شرقي حلب.
ولم يحدد المرصد عدد الجرحى لكنه أشار إلى احتمالية ارتفاع عدد الضحايا القتلى. ولم تدل السلطات الإسرائيلية بأي تعليق حول الهجوم.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة أبناء "سانا" الرسمية إن "إسرائيل أطلقت الليلة الماضية صواريخ على مواقعنا العسكرية في شمال مطار النيرب".
وأكد المصدر وقوع أضرار مادية فقط في الاعتداء المنسوب لإسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم جاء "محاولة فاشلة لدعم التنظيمات الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة، في ضوء جهود الجيش العربي السوري الذي يواصل عملياته العسكرية في مناطق تمركز الإرهابيين".