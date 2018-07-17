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كُتّاب وآراء
إندونيسيون يثأرون لمقتل رجل بتقطيع 292 تمساحا
قال مسؤول في إندونيسيا إن قرويين مسلحين بسكاكين ومطارق وهراوات ذبحوا 292 تمساحا انتقاما لمقتل رجل هاجمه أحد هذه الكائنات الزاحفة في مزرعة لتربية التماسيح.
ونشرت وكالة "أنتارا" للأنباء صورا ظهرت فيها التماسيح ملطخة بالدماء، ومكدسة في كومة كبيرة" في منطقة "سورونج" في إقليم "بابوا الغربية" شرق البلاد.
وقال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في بابوا الغربية إن رجلا في الثامنة والأربعين من عمره دخل مزرعة التماسيح، وكان غالبا يجمع العشب لإطعام ماشيته عندما تعرض للهجوم.
وقال باسار مانولانج في بيان: "سمع موظف أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة وهرع إليه ورأى التمساح يهاجمه". وأضاف أن "القرويين دخلوا المزرعة ،بعد دفن الرجل، وقتلوا كل التماسيح فيها".
المسؤول شدد على أن المزرعة حصلت على تصريح في 2013 لتربية تماسيح المياه المالحة، وتماسيح غينيا الجديدة المحمية من أجل الحفاظ على نوعها، كما سمح التصريح للمزرعة بالاستفادة من بعض هذه الحيوانات.
وأضاف مانولانج أن أحد الشروط كان عدم إيذاء تلك الزواحف للسكان. وأردف: "لمنع تكرار ذلك يتعين على صاحب المزرعة تأمين المناطق المحيطة"، وأشار إلى أن الوكالة تتعاون مع محققي الشرطة في هذا الملف.