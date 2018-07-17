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الرئيسية | خارج الحدود | القطاع الصناعي يسهم في صعود أسهم أوروبا

القطاع الصناعي يسهم في صعود أسهم أوروبا

القطاع الصناعي يسهم في صعود أسهم أوروبا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:50

ساهم ارتفاع أسهم الشركات الصناعية وشركات الأدوية في تحقيق الأسهم الأوروبية بعض المكاسب أمس الاثنين، حيث أدت بيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى كبح الصعود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش مقتفيا أثر المؤشر داكس الألماني الذي له انكشاف واسع على الصين.

وكانت قطاعات الموارد الأساسية والسيارات بين الأسوأ أداء نظرا لاعتمادهما علي نمو قوي في الصين، ولكن تكهنات باندماج شركات صناعية ساهمت في تخطي التأثير السلبي الكلي للبيانات.

وقادت شركة المصاعد كوني الاتجاه الصعودي للشركات الصناعية وزاد سهمها 1.7 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن الشركة الفنلندية وثيسينكروب الألمانية أجريا محادثات لدمج أنشطة المصاعد. وارتفع سهم الشركة الألمانية 0.8 بالمئة.

ولم يسجل مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي تغيرا يذكر عند الفتح.

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