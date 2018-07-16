الصين تشتكي "رسوم أمريكا" لمنظمة التجارة العالمية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية مقترحة من واشنطن على قائمة سلع صينية، بقيمة 200 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة، سابقا، أنها ستتقدم على الفور بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من المواقف الأحادية الأمريكية؛ بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على واردات إضافية من الصين؛ قيمتها 200 مليار دولار.