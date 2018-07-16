بنيامين نتنياهو يتوقع استمرار الصراع مع "حماس"

هسبريس - متابعة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين في تصريحات أدلى بها من "سديروت"، المدينة الأكثر قربا من الحدود مع قطاع غزة، إن الصراع القائم مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لن ينتهي سريعا.

وجاء في بيان صادر عنه: "بما أننا نكمل سد الأنفاق ونتمكن من وقف الهجوم الجماعي على السياج الحدودي، فقد أصدرنا أوامر للجيش بوقف وهزيمة إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ونحن في خضم هذه العملية"، وفق نتنياهو.

وأشار المسؤول العبري إلى "إطلاق أكثر من 200 قذيفة بعطلة نهاية الأسبوع من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، مع الرد على ذلك بأقوى ضربة منذ عملية الجرف الصامد العسكرية" في عام 2014.

وحذر من أن الصراع مع "حماس" سيكون طويلا، وأن الجانب الإسرائيلي "مصمم على الانتصار"، وصرح: "من المهم أن تدرك حماس أنها تواجه جدارا حديديا مؤلفا، في المقام الأول، من حكومة حاسمة وقيادة محلية قوية، ومجتمع صهيوني سنواصل تعزيزه، علاوة على الجيش الإسرائيلي بالطبع"، بتعبيره.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد بحثو إجراءات التصدي لإطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، الذي يحدث منذ بدء احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" قرب السياح الفاصل لقطاع غزة، قبل أسابيع. كما أعلن الجيش العبري تعزيز المنظومة المضادة للصواريخ في وسط وجنوب البلاد، وذكر أنه حشد عددا من قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو.