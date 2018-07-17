مصر تُقر قانون تحصين كبار ضباط الجيش قضائيا

هسبريس - أ.ف.ب

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، حسبما قال أحد النواب.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان موافقته على "قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، إلا أنه لا يزال إلى بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية.

وقد وافق جميع النواب الذين حضروا الجلسة العامة، باستثناء ثمانية أعضاء يتبعون تكتل 25 30 المعارض، كما قال النائب هيثم الحريري لفرانس برس.

ويحظر القانون الجديد مباشرة أيّ إجراء قضائيّ في مواجهة المخاطبين به خلال الفترة بين 3 يوليوز 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.