24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4006:2513:3917:1920:4322:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق (5.00)

  2. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  3. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  4. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  5. هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مصر تُقر قانون تحصين كبار ضباط الجيش قضائيا

مصر تُقر قانون تحصين كبار ضباط الجيش قضائيا

مصر تُقر قانون تحصين كبار ضباط الجيش قضائيا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 23:45

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، حسبما قال أحد النواب.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان موافقته على "قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، إلا أنه لا يزال إلى بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية.

وقد وافق جميع النواب الذين حضروا الجلسة العامة، باستثناء ثمانية أعضاء يتبعون تكتل 25 30 المعارض، كما قال النائب هيثم الحريري لفرانس برس.

ويحظر القانون الجديد مباشرة أيّ إجراء قضائيّ في مواجهة المخاطبين به خلال الفترة بين 3 يوليوز 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مصطفى الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:00
يكاد المريب أن يقول خذوني مهزلة حقيقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - ملاحظ الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:05
قمة الديكتاتورية. إن الله لايبدل ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - rachid الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:12
توجد الجمهورية وتوجد الملكية وفي حالة مصر توجد الجمهلكية، مصر لا علاقة لها بالجمهورية لا من قريب ولا من بعيد مثلها مثل جميع جمهلكيات العرب٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - غريب في وطنه الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:16
وانا ديما كنتسائل لمن كيشبه القضاء ديالنا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - samy الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:17
انه يمهدلنفسه الطريق حتى يقول لهم انه هو ربهم الاعلى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.