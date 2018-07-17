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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تبعد القوى المناهضة للاحتلال عن المدارس

إسرائيل تبعد القوى المناهضة للاحتلال عن المدارس

إسرائيل تبعد القوى المناهضة للاحتلال عن المدارس
هسبريس - افي
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 18:59

صدق البرلمان الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "كسر الصمت" الذي يحظر على الجمعيات الحقوقية والأفراد الموجهين انتقادات للجيش الإسرائيلي تقديم محاضرات أو تنظيم انشطة في المدارس.

ويتضمن القانون، كهدف رسمي جديد للمنظومة التعليمية، أن يتم "تأهيل الأطفال لتقديم خدمة بارزة في الجيش أو الخدمات الوطنية"، ويتيح لوزير التعليم حظر دخول الأشخاص أو المنظمات الذين يعارضون هذا التوجه إلى المدارس.

ويطبق هذا الحظر على الجمعيات وممثليها الذين يشاركون في إجراءات قانونية ضد قانون، أو يشجعون أعمالا دبلوماسية ضد إسرائيل، وفقا لما ذكره يهودا شاؤول؛ منسق جمعية "كسر الصمت" الحقوقية.

ويعرف القانون باسم "كسر الصمت"، وهو اسم جمعية إسرائيلية تنتقد انتهاكات الجنود بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ولكن شاؤول قال ان القراءة الثالثة للقانون ستجعله يطبق على أي منظمة منتقدة.

وأضاف في تصريحات لـ"إفي" قوله: "إنها خطوة أخرى لإنهاء وجود مجتمع إسرائيلي منفتح معارض لاستمرار الاحتلال وللمستوطنات".

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