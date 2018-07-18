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كُتّاب وآراء
المكسيك تستعيد "مادة نووية" تعرضت لعملية سرقة
نجحت السلطات المكسيكية في استعادة عنصر نووي مشع "إيريديوم 192" كان قد تعرض للسرقة، في 8 يوليوز الجاري، بالعاصمة مكسيكو سيتي.
وأوضح جهاز الحماية المدنية، في بيان، أن العنصر تم العثور عليه في "حالة جيدة" وبات في عهدة اللجنة الوطنية للسلامة النووية والضمانات.
ولم تتعرض الحاوية التي كان داخلها العنصر المشع للتلاعب، بحسب البيان الصادر عن الحماية المدنية المكسيكية.
يذكر أن مادة "إيريديوم 192" تستخدم في التصوير الإشعاعي الصناعي المتحرك، وتعتبر خطيرة على صحة الإنسان حال استخراجها من الحاوية الخاصة بها.
وبمجرد العثور على المادة في سيارة كانت متوقفة، في مكسيكو سيتي، تحركت السلطات من أجل إخراجها وألغت حالة التأهب التي كانت معلنة في عدة ولايات.
وبهذه الحالة، تكون المكسيك قد تعرضت إلى 12 حادثا مشابها على صلة بمواد نووية مشعة منذ سنة 2013.