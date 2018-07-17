إعدام 5 مدانين باقتراف جريمة قتل في السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أعدمت السلطات السعودية خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، هم سعوديان و3 تشاديين، بعدما دينوا بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع، باكستاني الجنسية، حسب وزارة الداخلية في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان: "الأشخاص الخمسة قتلوا الحارس بهدف سرقة مستودع، والحكم بالاعدام أيّدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر بأمر ملكي".

وأعدمت السعودية منذ بداية العام 71 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا الى بيانات رسمية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تطبق احكام الاعدام .. وفي 2017 اعدم 141 شخصا في البلاد، بينما 2016 عرفت إعدام 153 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.