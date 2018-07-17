24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4006:2513:3917:1920:4322:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق (5.00)

  2. الجالية الجزائرية بالمغرب (5.00)

  3. من التحليل النفسي إلى سيكولوجيا اللاتوازن (5.00)

  4. ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)

  5. التعويضات تثير غضب مصححي امتحانات الباكالوريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إعدام 5 مدانين باقتراف جريمة قتل في السعودية

إعدام 5 مدانين باقتراف جريمة قتل في السعودية

إعدام 5 مدانين باقتراف جريمة قتل في السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:55

أعدمت السلطات السعودية خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، هم سعوديان و3 تشاديين، بعدما دينوا بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع، باكستاني الجنسية، حسب وزارة الداخلية في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان: "الأشخاص الخمسة قتلوا الحارس بهدف سرقة مستودع، والحكم بالاعدام أيّدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر بأمر ملكي".

وأعدمت السعودية منذ بداية العام 71 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا الى بيانات رسمية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تطبق احكام الاعدام .. وفي 2017 اعدم 141 شخصا في البلاد، بينما 2016 عرفت إعدام 153 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هم......هم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:29
ياليته كان عدلا فنرضى به.....المصيبة الكبرى ان يعدم المغلوب عن امرهم و يعفى الاسياد و الامراء....فاللهم اننا نعوذ من شر فعلة كهذه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - محمد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:30
للتصحيح فقط السعودية من اكثر الدول التي تطبق احكام الشرع وليس الاعدام
واىجو من الدولة (الاسلامية) المغربية ان تطبق احكام الله باش نتهناو شوية من الݣريساج و الشفرة و الاغتصاب......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
3 - Hamid الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:32
الجزاء من صنف العمل سلبوا الحياة لشخص فسلبت منهم الحياة فلو طبقت احكام الشريعة بالعدل لما كانت هذه الجرائم التي نسمع عنها مثل السرقة والاغتصاب والقتل العمد من اجل اتفه الاسباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - 3iachi mokrah الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:38
الى رقم 1 لقد اعدم امراء بتهمة القتل والزنا منهم اميرة فلا تحكي بما ليس لك به علم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.