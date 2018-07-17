24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:40
|06:25
|13:39
|17:19
|20:43
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوتين وترامب يدينان التحقيق الأمريكي في تدخل روسيا بالانتخابات
- لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب"
- زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق
- مهنيون يشجبون "إرهاب البحار" بسواحل الجبهة
ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب" - (120)
- بنعتيق يوصي "شباب الجالية" بمساندة الوطن الأمّ في أوراش التنمية - (80)
- الوزيرة الدرهم: "المقاطعة" حرية شخصية لا تعني أن الكل مشارك فيها - (59)
- المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية - (48)
- الرباط تستبشر بالاتفاق الفلاحي لفك أزمة الصيد البحري مع أوروبا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعدام 5 مدانين باقتراف جريمة قتل في السعودية
أعدمت السلطات السعودية خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء، هم سعوديان و3 تشاديين، بعدما دينوا بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع، باكستاني الجنسية، حسب وزارة الداخلية في الرياض.
وأوضحت الوزارة في بيان: "الأشخاص الخمسة قتلوا الحارس بهدف سرقة مستودع، والحكم بالاعدام أيّدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر بأمر ملكي".
وأعدمت السعودية منذ بداية العام 71 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا الى بيانات رسمية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تطبق احكام الاعدام .. وفي 2017 اعدم 141 شخصا في البلاد، بينما 2016 عرفت إعدام 153 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
واىجو من الدولة (الاسلامية) المغربية ان تطبق احكام الله باش نتهناو شوية من الݣريساج و الشفرة و الاغتصاب......