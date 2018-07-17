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باب التجارة الحرة يصل اليابان والاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:45
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، توقيع اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة يغطى ثلث الاقتصاد العالمي.
وحضر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مراسيم التوقيع، في طوكيو، مع رئيس الوزراء الياباني.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه من المتوقع أن يعزز الاتفاق تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين اليابان والاتحاد الأوروبي، كما سوف يزيد من حيوية الاقتصاديين من خلال تمتين العلاقات الاقتصادية المتبادلة في مجموعة كبيرة من المجالات.
ويتم تفسير الاتفاق على أنه "ضربة للسياسات الحمائية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من المانيا الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:56
ضربة موجعة لترامب و هناك اتفاق للتجارة الحرة مع الاستغناء على الدولار أقرته تركيا مع روسيا و الصين ...ارا برع !!!!
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