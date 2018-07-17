24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:40
|06:25
|13:39
|17:19
|20:43
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوتين وترامب يدينان التحقيق الأمريكي في تدخل روسيا بالانتخابات
- لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب"
- زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق
- مهنيون يشجبون "إرهاب البحار" بسواحل الجبهة
ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب" - (122)
- بنعتيق يوصي "شباب الجالية" بمساندة الوطن الأمّ في أوراش التنمية - (80)
- المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية - (49)
- الرباط تستبشر بالاتفاق الفلاحي لفك أزمة الصيد البحري مع أوروبا - (44)
- سيدة تضع مولودا في رحلة "لارام" نحو مونتريال - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المؤبد لـ31 شخصا بسبب محاولة الانقلاب في تركيا
أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 31 شخصا، بينهم عسكريون سابقون، على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.
هذه الإدانة الجديدة ترفع عدد أحكام السجن المؤبد الصادرة على ذمة القضية نفسها إلى أكثر من مئة في غضون أسبوع واحد.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن جنرالا سابقا من بين من تمت إدانتهم بـ"انتهاك الدستور". وذكر المصدر أن قضية اليوم تركزت على حوادث وقعت في مدرسة تابعة للدرك، في أنقرة، ليلة الانقلاب.
محكمة في اسطنبول أصدرت، الأسبوع الماضي، أحكاما بسجن 72 عسكريا سابقا مدى الحياة بعد اعتبارهم على صلة بمقتل 34 شخصا على جسر، ممتد فوق مضيق البوسفور، خلال المحاولة نفسها.
ومن المتوقع أن يتم، غدا الأربعاء رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ التحرك الانقلابي الفاشل المرصود قبل سنتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
انتظر بالريق الناشف باش القاضي يطلعها للموبد او الاعدام من الاحسن باش نتهناو من رووس الفتنة.
كل من نهج هذا المسلك في حكمه مآله الفشل والسقوط..