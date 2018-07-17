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الرئيسية | خارج الحدود | المؤبد لـ31 شخصا بسبب محاولة الانقلاب في تركيا

المؤبد لـ31 شخصا بسبب محاولة الانقلاب في تركيا

المؤبد لـ31 شخصا بسبب محاولة الانقلاب في تركيا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:35

أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 31 شخصا، بينهم عسكريون سابقون، على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

هذه الإدانة الجديدة ترفع عدد أحكام السجن المؤبد الصادرة على ذمة القضية نفسها إلى أكثر من مئة في غضون أسبوع واحد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن جنرالا سابقا من بين من تمت إدانتهم بـ"انتهاك الدستور". وذكر المصدر أن قضية اليوم تركزت على حوادث وقعت في مدرسة تابعة للدرك، في أنقرة، ليلة الانقلاب.

محكمة في اسطنبول أصدرت، الأسبوع الماضي، أحكاما بسجن 72 عسكريا سابقا مدى الحياة بعد اعتبارهم على صلة بمقتل 34 شخصا على جسر، ممتد فوق مضيق البوسفور، خلال المحاولة نفسها.

ومن المتوقع أن يتم، غدا الأربعاء رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ التحرك الانقلابي الفاشل المرصود قبل سنتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - لا للفتنة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 14:52
هاااااااا المعقول .... لاللفتة
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21
2 - عابر سبيل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:03
اذا على هذا القبيل حكم المغرب ارحم
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0
3 - عبدالله الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:37
القضاء ديالنا رحيم ، عشرين عام قليلة جدا للخوانة العنصريين.
انتظر بالريق الناشف باش القاضي يطلعها للموبد او الاعدام من الاحسن باش نتهناو من رووس الفتنة.
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-5
4 - mohamed الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:38
قال الرئيس التركي في احد خطاباته اثناء الحملة الانتخابية انه لن يسامح من تجرأ ان يحمل السلاح الذي يدفع الشعب ثمنه في وجه الشعب و انه اذا سامحهم فان الحليب الذي رضعه من امه حرام عليه
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4
5 - rachida الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:42
كلشي مقبول من اردوغان المؤبد والاعدام والسجن الخفيف والثقيل لانه لا يخطىء لكن الويل الويل لزعيم اخر يقوم بما يقوم به اردوغان ستقوم الدنيا عليه ولن تقعد ويسمى ديكتاتور ومجرم وقاتل . المهم الله ياخذ حق كل مظلوم في هذا العالم الغريب .
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7
6 - محمود الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:46
لا مجال لمقارنة احكام صدرت في حق عسكريين تزلوا للشوارع بالدبابات تحت غطاء جوى بالطائرات المقاتلة يريدون الإجهاض على الديموقراطية في توركيا لو كانوا في دولة اخرى لاعدموا في نفس الليلة و الأحكام الصادرة في المغرب على مدنين عزل يطالبون بمستشفي و مدرسة و طريق و عمل الله يهديكم.
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1
7 - Tim الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:48
Eh bien les turcs devraient eux aussi battre le pavé et protester contre ces condamnations""arbitraires"".Mais c'est la""turquie"",personne n'oserait.n'est ce pas chers marocains ayant un faible pour l'empire othoman et son chef suprême?
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0
8 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 15:57
أرذوغان عدل الدستور حتى يسحق معارضيه كما يفعل كل الدكتاتوريين في العالم..
كل من نهج هذا المسلك في حكمه مآله الفشل والسقوط..
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3
9 - من المغرب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 16:12
تتغنون بتركيا اذن انظروا الاحكام المؤبد والاعدامات وتنتقدون سياسة المغرب.رحنا قلنا مع هذا الشعب لا يصلح المرونة في الاحكام.
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10 - hamza الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 16:12
le Maroc a fait rentrer 70 putschistes à Tazmamert tout le monde a commencer a pleurer. par contre erdogan qui met emprisonne plus de 20000 personnes, personne n'en parle.
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