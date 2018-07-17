المؤبد لـ31 شخصا بسبب محاولة الانقلاب في تركيا

هسبريس - د.ب.أ

أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 31 شخصا، بينهم عسكريون سابقون، على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

هذه الإدانة الجديدة ترفع عدد أحكام السجن المؤبد الصادرة على ذمة القضية نفسها إلى أكثر من مئة في غضون أسبوع واحد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن جنرالا سابقا من بين من تمت إدانتهم بـ"انتهاك الدستور". وذكر المصدر أن قضية اليوم تركزت على حوادث وقعت في مدرسة تابعة للدرك، في أنقرة، ليلة الانقلاب.

محكمة في اسطنبول أصدرت، الأسبوع الماضي، أحكاما بسجن 72 عسكريا سابقا مدى الحياة بعد اعتبارهم على صلة بمقتل 34 شخصا على جسر، ممتد فوق مضيق البوسفور، خلال المحاولة نفسها.

ومن المتوقع أن يتم، غدا الأربعاء رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ التحرك الانقلابي الفاشل المرصود قبل سنتين.