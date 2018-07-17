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كُتّاب وآراء
الطاقة والنقل محط نقاش مسؤولي العراق والسعودية
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، عن زيارة وفد وزاري عراقيا رفيع المستوى، يوم الاربعاء، للمملكة العربية السعودية .
وقال الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوفد يضم وزير التخطيط رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي السعودي، ووزراء النفط والكهرباء والنقل، وعددا من المديرين العامين في عدد من الوزارات.
وأضاف أن "زيارة الوفد تأتي بناء على تكليف من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حيث يبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي السعودي".
كما قال المسؤول إن الموعد سيشهد "مناقشة ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود، و قضايا أخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين".