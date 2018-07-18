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الرئيسية | خارج الحدود | غرامة بسبب مخالفة "شروط بريكسيت" في بريطانيا

غرامة بسبب مخالفة "شروط بريكسيت" في بريطانيا

غرامة بسبب مخالفة "شروط بريكسيت" في بريطانيا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:40

قالت لجنة الانتخابات البريطانية إنها غرمت الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 61 ألف جنيه استرليني (80.843 دولارا) لمخالفتها قواعد الإنفاق في استفتاء عام 2016 وأحالتها للشرطة.

وبعد مرور عامين على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 بالمئة من الأصوات مقابل 48.1 بالمئة ما زالت بريطانيا والنخبة السياسية وقادة الأعمال منقسمين بشدة بشأن ما إذا كان يتعين على البلاد الخروج من التكتل يوم 29 مارس 2019، وكيف يمكنها القيام بذلك.

ويزعم معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الحملة تلاعبت للتأثير على نتيجة الاستفتاء لكن كلير باسيت المديرة التنفيذية للجنة قالت إن تحقيقاتها انصبت فقط على انتهاكات قواعد الانفاق للحملة.

وقالت اللجنة إن حملة "فوت ليف" عملت مع حملة أخرى هي "بيليف" التي أنفقت 675 ألف جنيه استرليني (983.500 دولار) مع شركة "أجريجيت أي.كيو" وهي شركة استخدمت بيانات مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الناخبين وفقا لخطة مشتركة مع "فوت ليف)".

وقال بوب بوسنر، مدير التمويل السياسي والتنظيم باللجنة، "وجدنا أدلة كافية على أن المجموعتين عملتا على خطة مشتركة ولم تعلنا عملهما المشترك ولم تلتزما بالقيود القانونية على الإنفاق". وذكر أن "فوت ليف" قاومت التحقيق من البداية ورفضت التعاون.

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