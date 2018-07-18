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الرئيسية | خارج الحدود | البطالة تستقر في المملكة المتحدة عند 4.2 بالمئة

البطالة تستقر في المملكة المتحدة عند 4.2 بالمئة

البطالة تستقر في المملكة المتحدة عند 4.2 بالمئة
هسبريس ـ أ.ف.ب
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 02:15

استقرت نسبة البطالة البريطانية في شهر ماي عند أدنى مستوياتها منذ 1975، بحسب البيانات الرسمية.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، أن نسبة البطالة بقيت مستقرة عند 4.2 بالمئة بين أول مارس ونهاية ماي، وهي النسبة نفسها التي سجلت بين أول فبراير ونهاية أبريل.

ويعتبر الأسبوع حافلا للبيانات الاقتصادية البريطانية وسط سعي المحللين لاستشراف مؤشرات حول آفاق تعديل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

وتعقيبا على إعلان أرقام البطالة قال بن بريتيل، الخبير الاقتصادي في شركة الخدمات المالية هارغريفز لانسداون، إن "الأسواق تترقب رفع المصرف المركزي البريطاني لأسعار الفائدة في غشت".

وتابع بريتيل: "نظرا إلى تزايد أجواء الغموض أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتريث واضعو السياسات النقدية، بانتظار صدور مؤشرات أقوى إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح قبل المخاطرة برفع تكاليف الاقتراض".

ويرجح أن يرفع المركزي البريطاني في شهر غشت المقبل فائدة الإقراض الأساسية بربع نقطة، الى 0.75 بالمئة، على الرغم من غموض الآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة بسبب بريكست والمخاوف من "الحرب التجارية".

وقال ايان ستيورات، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة ديلويت، إنه "قد يكون الدافع لرفع أسعار الفائدة في غشت قد تعزز، لكنه بالكاد مقنع".

واضاف سيتورات: "ارتفع النمو بعد انطلاقة باهتة هذا العام. لكن، نسبة البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقا الى ضغوط كبيرة على الاجور مع استمرار الغموض المحيط ببريكست".

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