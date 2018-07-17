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قتلى في تحطم هليكوبتر عسكرية بكوريا الجنوبية
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 13:37
قال مشاة البحرية الكورية الجنوبية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أثناء رحلة تجريبية، اليوم الثلاثاء في مدينة "بوهانج" بجنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخر.
وأضاف بيان للجهاز العسكري نفسه أن "الطائرة سقطت من ارتفاع عشرة أمتار على مدرج بأحد القواعد الرئيسية التابعة للبحرية، والتي تجري فيها قوات مشاة البحريتين الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية، ما أدى إلى اندلاع حريق".