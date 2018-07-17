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كُتّاب وآراء
المَخَاطر تدفع سوريّين نحو هضبة الجولان المحتلة
اقترب سوريون من السياج الحدودي الإسرائيلي على هضبة الجولان، اليوم الثلاثاء، في محاولة لطلب المساعدة أو نيل مأوى هربا من هجوم للجيش السوري، المدعوم من روسيا، قبل أن يعودوا أدراجهم بعد تحذير من القوات الإسرائيلية.
ووصل عشرات الألوف من السوريين إلى منطقة قريبة من الحدود مع هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل، خلال الشهر الماضي هربا من الهجوم الذي مكن القوات الحكومية السورية من استعادة أغلب أراضي الجنوب الغربي من أيدي المعارضين.
وخاطب ضابط بالجيش الإسرائيلي، على الجانب الآخر من السياج الحدودي، الحشد السوري باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلا: "ارجعوا عن الشريط لحدود دولة إسرائيل"، بتعبيره.
وكانت إسرائيل قد قدمت مساعدات للاجئين في مخيمات قريبة من خط فض الاشتباك الإسرائيلي السوري، لعام 1974 في الجولان، لكنها قالت إنها "لن تسمح لهم بعبور الحدود".
وقال شاهد من الجانب السوري للحدود إن ا"لناس يتلهفون لأي ملاذ مع اقتراب الهجوم منهم"، حيث توقف السوريون على مسافة 200 متر من السياح قبل أن يأمرهم الضابط الإسرائيلي بالرجوع.
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تعليقات الزوّار (3)
نطلب الله عزوجل ان يعينهم .