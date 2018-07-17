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الرئيسية | خارج الحدود | المَخَاطر تدفع سوريّين نحو هضبة الجولان المحتلة

المَخَاطر تدفع سوريّين نحو هضبة الجولان المحتلة

المَخَاطر تدفع سوريّين نحو هضبة الجولان المحتلة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 16:40

اقترب سوريون من السياج الحدودي الإسرائيلي على هضبة الجولان، اليوم الثلاثاء، في محاولة لطلب المساعدة أو نيل مأوى هربا من هجوم للجيش السوري، المدعوم من روسيا، قبل أن يعودوا أدراجهم بعد تحذير من القوات الإسرائيلية.

ووصل عشرات الألوف من السوريين إلى منطقة قريبة من الحدود مع هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل، خلال الشهر الماضي هربا من الهجوم الذي مكن القوات الحكومية السورية من استعادة أغلب أراضي الجنوب الغربي من أيدي المعارضين.

وخاطب ضابط بالجيش الإسرائيلي، على الجانب الآخر من السياج الحدودي، الحشد السوري باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلا: "ارجعوا عن الشريط لحدود دولة إسرائيل"، بتعبيره.

وكانت إسرائيل قد قدمت مساعدات للاجئين في مخيمات قريبة من خط فض الاشتباك الإسرائيلي السوري، لعام 1974 في الجولان، لكنها قالت إنها "لن تسمح لهم بعبور الحدود".

وقال شاهد من الجانب السوري للحدود إن ا"لناس يتلهفون لأي ملاذ مع اقتراب الهجوم منهم"، حيث توقف السوريون على مسافة 200 متر من السياح قبل أن يأمرهم الضابط الإسرائيلي بالرجوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغرد سوري الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 17:05
مصير الخونة الضياع ومن يعتقد ان الصهاينة سيحمونه واهم وهؤلاء هوام ومخربون وعملاء خربوا بلدهم ولم يعد لهم مستقبل فيه وليس لخاءن مستقبل اصلا من تخلى عن بلده وخانه لامكان له فيه ومصيره الضياع
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2 - سعيد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 17:15
دارت الدوائر بالشعب السوري حتى أصبحوا يستجيرون بالصهاينة من حكامهم الدمويون ، فرج اله كربهم ولعن جيرانهم الأغنياء الذين صدوا الأبواب في وجوههم غير مواعين لا دين ولا ملة ولا قانون دولي باستثناء الاردن و لبنان رغم فقرهما، ،،،،؛
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3 - شعب اعزل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 17:20
العدو امامهم وبشار وراءهم....اين المفر؟؟؟؟ لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم......مواطنون عزل محاصرون من كل صوب بلا معين.
نطلب الله عزوجل ان يعينهم .
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