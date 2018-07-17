أوباما يطالب بمواصلة كفاح مانديلا ضد العنصرية

هسبريس - متابعة

طالب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الثلاثاء بمواصلة كفاح الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا ضد التمييز العنصري مع الملونين.

وخلال مشاركته في احتفالات بمدينة جوهانسبرج بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مانديلا، قال أوباما أمام الاف الحاضرين إن مثل هذا التمييز لا يزال حقيقة واقعة سواء في الولايات المتحدة أو في جنوب افريقيا.

يذكر أن الذكرى السنوية المئة ستوافق غدا الأربعاء على ميلاد مانديلا المتوفى في 2013، والحائز على جائزة نوبل في السلام.

وأضاف أوباما أن عقود التمييز أدت إلى وقوع الكثير من عدم المساواة والفقر، وتابع أن هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالتهديد من آخرين لا يبدون ولا يتحدثون مثلهم.

واشار أوباما إلى أن الغرب به الآن المزيد من الأحزاب التي تتبنى صراحة أجندات قومية " لكن مانديلا في المقابل كان يمثل بالنسبة للمعدمين في العالم كله، الأمل في حياة أفضل، وأنا مؤمن برؤية مانديلا المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية، فمانديلا كان عملاق التاريخ".

وقال أوباما إن مانديلا كان يلهم من زنزانته الصغيرة، العديد من الناس ومن بينهم هو شخصيا.

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيرييل رامافوزا إن مانديلا كرس حياته من أجل خدمة الناس " فنضاله وتضحياته أثرت في حياة الملايين وستكون مصدر إلهام أيضا للأجيال القادمة".

وشارك في الاحتفال، جريس ميتشل ، أرمة مانديلا، وكوفي عنان الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة.