الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بـ4,3 مليارات يورو

هسبريس - رويترز

قال مصدر مطلع إن جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ستفرض، اليوم الأربعاء، غرامة بقيمة 4,3 مليارات يورو على Google لاستخدامها نظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول "على نحو فيه تهميش للمنافسين".

والغرامة التي ستفرضها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وتأتي بعد عام ونيف من فرض غرامة 2,4 مليار يورو على غوغل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها التسوقية على منافسيها.