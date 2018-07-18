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الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بـ4,3 مليارات يورو
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:50
قال مصدر مطلع إن جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ستفرض، اليوم الأربعاء، غرامة بقيمة 4,3 مليارات يورو على Google لاستخدامها نظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول "على نحو فيه تهميش للمنافسين".
والغرامة التي ستفرضها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وتأتي بعد عام ونيف من فرض غرامة 2,4 مليار يورو على غوغل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها التسوقية على منافسيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - احمد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:02
دكشي لي كتشفري يا كوكل للناس ولاصحاب الويب من عرق جبينهم تخلصيه دبا مضاعف.
ربي كبير. والحرام ديما حرام
ربي كبير. والحرام ديما حرام
2 - السكتاني الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:05
خاص الحكومة ديالنا تا هي تفرض واحد الضريبة على Google و facebook ، باش دير لاباس، وتعلمو من الاتحاد الاوروبي.
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