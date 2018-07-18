"تهميش" يقيل وزير الخارجية في جنوب السودان

هسبريس ـ مُتابعة

أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، قرارا رئاسيا باقالة وزير الخارجية والتعاون الدولي، دينق الور، الذي غادر العاصمة جوبا في فبراير 2017 احتجاجا علي تهميشه.

وقرر سلفاكير تعيين نيال دينق نيال، كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان، وزيرا للخارجية في البلد الأفريقي. وتم الإعلان عن القرار الرئاسي في الإذاعة الرسمية؛ دون ذكر الأسباب التي أفضت إلى إقالة الور.

وجاء تعيين دينق الور، عضو مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وزيرا للخارجية بموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في غشت 2015 ، ممثلا لمجموعته التي حظيت بوزارتين في الحكومة الاتحادية.

وكان الور قد غادر جوبا العام الماضي صوب العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، احتجاجا علي تهميشه من قبل الرئيس كوزير للخارجية وبطء سير تنفيذ اتفاق السلام.

ويشارك الور حاليا في مباحثات السلام التي تستضيفها العاصمة السودانية، الخرطوم، ممثلا عن مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين.

وبحسب نصوص اتفاقية السلام، لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة دينق الور دون موافقة مجموعة المعتقلين السياسيين، كما لا يجوز تعيين أي شخص لم ترشحه المجموعة في وزارتي الخارجية والمواصلات.