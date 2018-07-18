موريتانيا تبحث عن مهاجرين قبالة سواحل البلاد

هسبريس - د.ب.أ

أفادت مصادر أمينة موريتانية، اليوم الأربعاء، بأن البحرية تقوم بعمليات بحث واسعة النطاق عن مهاجرين غير شرعيين، من دول جنوب الصحراء، فقدوا في السواحل الإقليمية للبلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن المهاجرين كانوا على متن زورق خشبي تعرض لسوء الاحوال الجوية وتقطعت السبل بركابه الذين كانوا يتسللون خلسة إلى اسبانيا مرورا بالمياه البحرية الموريتانية .

وأضافت أن 75 مهاجرا تم انقاذهم، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 27 آخرين يخشى أن يكونوا قد ماتوا غرقا. وأشارت إلى أن معظم الذين تم إنقاذهم من السنغال، وانطلقوا في الرحلة، منذ أيام، من احدى قرى الصيادين السنغاليين.