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الرئيسية | خارج الحدود | رحلة جوية تعزز خيار المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا

رحلة جوية تعزز خيار المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا

رحلة جوية تعزز خيار المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:45

هبطت أول رحلة جوية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ 20 عاما بسلام في أسمرة، اليوم الأربعاء، حيث رحب بها راقصون تقليديون يلوحون بالأعلام، في خطوة تعزز المصالحة بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي.

وتحد تيولدي جبري مريم، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، عبر نظام الاتصال الداخلي في الطائرة لدى دخولها المجال الجوي الإريتري وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 20 عاما"، لتقابل كلماته بالتصفيق من طرف 315 راكبا.

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