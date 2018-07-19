إيران: روحاني رفض طلبات للقاء الرئيس الأمريكي

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم 8 طلبات للقاء الرئيس حسن روحاني، إلا أن الأخير رفضها جميعا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، القول :"عندما كان الرئيس روحاني في الأمم المتحدة، العام الماضي، تم تلقي 8 طلبات من ترامب لعقد لقاء ثنائي".