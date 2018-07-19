24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/07/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:42
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- إلى وزير الاتصال!
- خطاب الصورة في عصر السرعة
- "الجهاد الكروي"
- التهميش في شاطئ "سيدي وساي" يُنفر المصطافين بآيت باها
- الهوية الثقافية والحداثة
بيروقراطية خدمات "المصارف الإسلامية" تعيق جذب مغاربة العالم (5.00)
- زوجات خائنات .. لذة بطعم الممنوع و"القطط لا تهرب من دار العرس" - (130)
- مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا - (119)
- مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء" - (93)
- استخراج الغاز الطبيعي ضواحي القنيطرة يثير اهتمام "البنك الأوروبي" - (89)
- أحلام فائزين مغاربة بقرعة "الهجرة الأمريكية" تتحول إلى كوابيس - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إيران: روحاني رفض طلبات للقاء الرئيس الأمريكي
الخميس 19 يوليوز 2018 - 02:45
كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم 8 طلبات للقاء الرئيس حسن روحاني، إلا أن الأخير رفضها جميعا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، القول :"عندما كان الرئيس روحاني في الأمم المتحدة، العام الماضي، تم تلقي 8 طلبات من ترامب لعقد لقاء ثنائي".