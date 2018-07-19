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كُتّاب وآراء
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ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي صرامة مع روسيا
الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:35
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقادات بأنه يتساهل مع روسيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام قبل اجتماع للحكومة.
وأضاف: "لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي".
وتابع ترامب: "يعلم الرئيس بوتين هذا أفضل من أي شخص آخر، وبالطبع أفضل من وسائل الإعلام"، مضيفا أن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لايمكن ان يكون سعيدا بهذا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - خالد سلاوي الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:49
لقد هزمك القيصر لم يبقى لك سوى أخد سلفي معه
2 - Mosi الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:57
اودي لعن الشيطان...
زعما كتهضر من نيتك...
وااا لعجب...
من خلال معرفتي بالامريكان اتفهم سبب تصويتهم على هذا الاحمق...
الامريكان تحركهم غريزتي الانتماء والذكورية...وهذا البهلوان استعمله اللوبي الصهيوني لتحقيق ماربه....ونجح.
زعما كتهضر من نيتك...
وااا لعجب...
من خلال معرفتي بالامريكان اتفهم سبب تصويتهم على هذا الاحمق...
الامريكان تحركهم غريزتي الانتماء والذكورية...وهذا البهلوان استعمله اللوبي الصهيوني لتحقيق ماربه....ونجح.
3 - Correction الخميس 19 يوليوز 2018 - 01:16
الى اخ MOSI ,الامركان احسن شعب فالعالم, انا هنا عايش 37 سنه او ما خليت حتا بالاد ما زرتا يا خدمه يا عطله.لكي اصحح كلامك,معضم الامركان صوتو علا Hilary, لاكن النضام الانتخابي هنا Electoral College, عطا Trump, نقط اكتر.
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