ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي صرامة مع روسيا

هسبريس - د .ب .أ

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقادات بأنه يتساهل مع روسيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام قبل اجتماع للحكومة.

وأضاف: "لم يكن هناك رئيسا صارما مع روسيا مثلي".

وتابع ترامب: "يعلم الرئيس بوتين هذا أفضل من أي شخص آخر، وبالطبع أفضل من وسائل الإعلام"، مضيفا أن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لايمكن ان يكون سعيدا بهذا.