القضاء الفرنسي يرفض شكوى ضحايا هجمات باريس

هسبريس - متابعة

رفضت المحكمة الإدارية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، شكوى مقدمة من ضحايا وناجين من هجمات باريس الإرهابية التي وقعت في 2015، ضد الدولة الفرنسية.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ليس هناك أدلة على وقوع خطأ فادح من قبل السلطات الفرنسية قبيل وقوع هجمات الإسلاميين وقضت المحكمة برفض مطالب التعويض بناء على هذا السبب.

تجدر الإشارة إلى أن 130 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات الثلاثة التي شنها قادة إرهابيون في باريس في الثالث عشر من نونبر 2015.

كان مقدمو الشكوى اتهموا الدولة الفرنسية بقصور الرقابة على الجناة الذين كان بعضهم معروفا للسلطات والذين اعتبرتهم السلطات متطرفين.

وأكدت المحكمة على أن قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء الناس تحتوي على عدة آلاف من المدخلات ولكنها ليست مؤشرا على درجة خطورة شخص ما، وأضافت أن الهجمات جرى التحضير لها في سورية وبلجيكا كما أن الجناة المعروفين كانوا عادوا إلى فرنسا قبل وقت قصير من وقوع الهجمات، ولم تكن الدولة في ذلك الوقت تطبق أي نوع من الرقابة على الحدود مع الدول الأخرى الواقعة ضمن منطقة شينجن.

وقررت المحكمة أنه لا يمكن تحميل الخطأ للشرطة لأنها لم تتخذ احتياطات أمنية خاصة عند نادي "باتاكلان" الموسيقي.

في الوقت نفسه، قالت المحكمة إن الاستخبارات الفرنسية كان قد جرى إخبارها في غشت 2015، بأن قاعة الاحتفالات تعد من بين الأهداف المحتملة لهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، لكن المحكمة ذكرت أنه لم يكن يوجد في ذلك الوقت ما يشير إلى وجود تهديد على نحو خاص لنادي "باتاكلان".

وكان ثلاثة إسلاميين قتلوا 90 شخصا في قاعة الاحتفالات الموسيقية.