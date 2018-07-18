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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة تدين متطرفا خطط لقطع رأس تيريزا ماي

محكمة تدين متطرفا خطط لقطع رأس تيريزا ماي

محكمة تدين متطرفا خطط لقطع رأس تيريزا ماي
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 21:57

أدانت محكمة بريطانية، الأربعاء، مواطنا بريطانيا سبق أن بايع تنظيم الدولة الإسلامية بالتخطيط للاعتداء على مقر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقطع رأسها.

ووفق المحكمة، خطط نعيم الرحمن زكريا (20 عاما) لتفجير بوابة مقر ماي في 10 داونينغ ستريت وقتل حراسها ثم مهاجمتها.

وكان نعيم الرحمن يعتقد، خلال الإعداد لمخططه، أنه يتواصل مع أحد مسؤولي المجموعات في التنظيم، في حين أنه كان في الحقيقة يتحدث إلى رجال أمن متخفين.

واعتقل نعيم الرحمن عندما ذهب لتسلّم ما كان يعتقد أنه حقيبة مليئة بالمتفجرات في نوفمبر الماضي.

وقال مارك هايوود، المدعي العام البريطاني: "كان يعتقد أنه على بعد أيام من هدفه الذي لم يكن أقل من اعتداء إرهابي عبر استخدام سكاكين ومتفجرات ضد دوانينغ ستريت، ولو استطاع كان (الهجوم) سيكون على رئيسة الوزراء البريطانية شخصيا".

وفي محادثة مع رجل أمن متخف على تطبيق تلغرام للرسائل، قال نعيم الرحمن: "أريد أن انفذ تفجيرا انتحاريا ضد البرلمان. أريد أن أحاول قتل تيريزا ماي".

وقال لضابط شرطة متخف أيضا إنه "سيجري سريعا لعشر ثوان" حتى يصل إلى مدخل داونينغ ستريت بهدف رئيسي هو "قطع رأسها"، أي ماي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عطور الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 22:25
بلا شك أن هؤلاء المتطرفين لا علاقة لهم بالإسلام أبدا لا من قريب ولا من بعيد فهم يستعملون نصوصا من القرآن الكريم وسنة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤولونها تأويل باطلا لا علاقة له بما قاله أهل العلم المعتمدين القدامى والمتأخرين وبالتالي هم صناعة أمريكية صهيونية بإمتياز .
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