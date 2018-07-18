24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:41
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إلى وزير الاتصال!
- خطاب الصورة في عصر السرعة
- فرح الفاسي .. الصفحة الأولى
- "الجهاد الكروي"
- التهميش في شاطئ "سيدي وساي" يُنفر المصطافين بآيت باها
بيروقراطية خدمات "المصارف الإسلامية" تعيق جذب مغاربة العالم (5.00)
- الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب" - (138)
- زوجات خائنات .. لذة بطعم الممنوع و"القطط لا تهرب من دار العرس" - (128)
- مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا - (115)
- استخراج الغاز الطبيعي ضواحي القنيطرة يثير اهتمام "البنك الأوروبي" - (86)
- الملك محمد السادس ينبّه إلى غياب جهود الدولة عن التعليم الأولي - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة تدين متطرفا خطط لقطع رأس تيريزا ماي
أدانت محكمة بريطانية، الأربعاء، مواطنا بريطانيا سبق أن بايع تنظيم الدولة الإسلامية بالتخطيط للاعتداء على مقر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقطع رأسها.
ووفق المحكمة، خطط نعيم الرحمن زكريا (20 عاما) لتفجير بوابة مقر ماي في 10 داونينغ ستريت وقتل حراسها ثم مهاجمتها.
وكان نعيم الرحمن يعتقد، خلال الإعداد لمخططه، أنه يتواصل مع أحد مسؤولي المجموعات في التنظيم، في حين أنه كان في الحقيقة يتحدث إلى رجال أمن متخفين.
واعتقل نعيم الرحمن عندما ذهب لتسلّم ما كان يعتقد أنه حقيبة مليئة بالمتفجرات في نوفمبر الماضي.
وقال مارك هايوود، المدعي العام البريطاني: "كان يعتقد أنه على بعد أيام من هدفه الذي لم يكن أقل من اعتداء إرهابي عبر استخدام سكاكين ومتفجرات ضد دوانينغ ستريت، ولو استطاع كان (الهجوم) سيكون على رئيسة الوزراء البريطانية شخصيا".
وفي محادثة مع رجل أمن متخف على تطبيق تلغرام للرسائل، قال نعيم الرحمن: "أريد أن انفذ تفجيرا انتحاريا ضد البرلمان. أريد أن أحاول قتل تيريزا ماي".
وقال لضابط شرطة متخف أيضا إنه "سيجري سريعا لعشر ثوان" حتى يصل إلى مدخل داونينغ ستريت بهدف رئيسي هو "قطع رأسها"، أي ماي.