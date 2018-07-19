عشُر سكان كوريا الشمالية من رقيق العصر الحديث

هسبريس - د.ب.أ

ذكر تقرير حقوقي، نشر اليوم الخميس، أن 10% من الكوريين الشماليين هم من رقيق العصر الحديث.

ووفقا لـ"مؤشر الاسترقاق العصري"، الذي نشرته مؤسسة "ووك فري فاونديشن"، فإن الدولة التي يقودها كيم يونغ أون بها أعلى نسبة من العمل القسري المفروض من قبل الحكومة.

وأجرى الباحثون مقابلات مع 50 شخصا فارا من كوريا الشمالية حول تجاربهم، في إطار إعداد التقرير، ووصف جميع هؤلاء، ما عدا واحد فقط، ما يفرض على البالغين والأطفال من "عمل جماعي بدون أجر" بأنه إلزامي.

وأفاد التقرير بأن بيونغ يانغ تعتمد على العمل القسري واسع النطاق في تشغيل قطاع التعدين . كما ورد في التقرير أن الحكومة تعين أفرادا من الطبقة الدنيا للعمل في المناجم، في أدوار غالبا ما تنتقل من جيل إلى جيل.

وجاءت إريتريا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان بين أسوأ 10 دول في تحليل المؤسسة، والذي يقدر مستويات العمالة القسرية، وعبودية الديون والزواج القسري، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالاسترقاق والاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات العبودية الحديثة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ، وبريطانيا وفرنسا ، وألمانيا وهولندا ،هي أعلى مما كان يعتقد قبل ذلك، لكن هذه الدول اتخذت أكثر الإجراءات الممكنة لمعالجة العبودية.

وأشارت النتائج إلى محركين رئيسيين للعبودية الحديثة : "لأنظمة القمعية إلى حد كبير، والتي يتم فيها تشغيل أفراد الشعب لدعم الحكومة، وحالات الصراع التي تؤدي إلى انهيار سيادة القانون والهياكل الاجتماعية وأنظمة الحماية.

لكن التقرير أشار أيضا بإصابع الاتهام إلى دول "مجموعة العشرين" بسبب الحصول على ما قيمته 354 مليار دولار من المنتجات التي يحتمل أنه تم إنتاجها من العمل القسري كل عام. ومن بينها أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأسماك والأخشاب.

وحثت المؤسسة كل الدول على تنفيذ العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي؛ مثل حظر تجارة الفحم الكوري الشمالي.

وعلى الرغم من القمة الأخيرة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قالت الولايات المتحدة ودول مجلس الأمن الدولي الأخرى إنه يجب أن تبقى العقوبات لمواصلة الضغط على بيونغ يانغ من أجل نزع السلاح النووي.