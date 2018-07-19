إيطاليا تنتظر "وحدة أزمات" لتقاسم أعباء الهجرة

هسبريس ـ مُتابعة

يجب على الاتحاد الاوروبي إنشاء "وحدة أزمات" لتنسيق تقاسم العبء بين العديد من الدول الاعضاء التي تستقبل المهاجرين الذين يصلوا بحرا، وذلك بحسب ما اقترحته إيطاليا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في مقابلة أجريت معه، إن الفكرة راودته بعد أن قام شخصيا بإقناع الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بقبول حصة من المهاجرين.

وقال كونتي لصحيفة "إل فاتو" إن "ما حدث يجب أن يكون القاعدة، وألا يتم الاعتماد علينا في الاتصال بشركائنا، بل يجب أن تتم الإدارة عن طريق مجلس لادارة الازمات، أو لجنة تحت إشراف المفوضية الاوروبية".

وكان كونتي تمكن، قبل أيام قليلة، من إقناع فرنسا ومالطا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا باستقبال نحو 450 مهاجرا تم إنقاذهم من جزيرة لينوسا الإيطالية.

وإلى جانب المقابلة، نشرت الصحيفة مقتطفات من رسالة، بتاريخ 17 يوليوز، موجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، توضح تفاصيل الاقتراح.

وجاء في الرسالة: "يجب أن ننشئ، في أسرع وقت ممكن، وحدة أزمات مكلفة بتنسيق الاجراءات المشتركة والتكميلية من جانب الدول الاعضاء".

وأضافت الرسالة أن وحدة الازمات يجب أن تساعد تحديدا في تحديد "ميناء نزول المهاجرين، والدول المستعدة لاستضافة الأشخاص الذين تم انقاذهم".