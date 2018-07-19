24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. "الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)

  3. الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)

  4. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

  5. الرجاء يعود بفوز ثمين من ملعب ميموزا الإيفواري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اليونان تطالب بإيقاف التدخلات الروسية في شؤونها

اليونان تطالب بإيقاف التدخلات الروسية في شؤونها

اليونان تطالب بإيقاف التدخلات الروسية في شؤونها
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:49

قالت وزارة الخارجية اليونانية إن على روسيا الكف عن التدخل في شؤونها ،وعن معاملتها بازدراء، وذلك بعدما حذرت موسكو من عواقب طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وبعد أن أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الروسية اتهمت أثينا بعدم التواصل مع موسكو، قالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إنها قدمت لروسيا الدليل الذي تصرفت على أساسه.

وأضافت اليونان أن "السلطات الروسية تدرك جيدا ما يقوم به مواطنوها"، وقالت إنها "تسعى لإضفاء الشرعية على هذه الأفعال غير القانونية، على ما يبدو".

وجاء في البيان: "يجب أن يتوقف عدم الاحترام المستمر لليونان. لا أحد يقدر أو يملك الحق في التدخل ضمن الشؤون الداخلية للبلاد".

أثينا طردت، خلال الأسبوع الماضي، دبلوماسيين روسيين وحظرت على شخصين آخرين دخول اليونان، واتهمتهم بـ"محاولة رشوة مسؤولين"، لم تحددهم، و"تأجيج احتجاجات تهدف لإحباط اتفاق يتيح لمقدونيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.