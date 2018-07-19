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كُتّاب وآراء
اليونان تطالب بإيقاف التدخلات الروسية في شؤونها
قالت وزارة الخارجية اليونانية إن على روسيا الكف عن التدخل في شؤونها ،وعن معاملتها بازدراء، وذلك بعدما حذرت موسكو من عواقب طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.
وبعد أن أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الروسية اتهمت أثينا بعدم التواصل مع موسكو، قالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إنها قدمت لروسيا الدليل الذي تصرفت على أساسه.
وأضافت اليونان أن "السلطات الروسية تدرك جيدا ما يقوم به مواطنوها"، وقالت إنها "تسعى لإضفاء الشرعية على هذه الأفعال غير القانونية، على ما يبدو".
وجاء في البيان: "يجب أن يتوقف عدم الاحترام المستمر لليونان. لا أحد يقدر أو يملك الحق في التدخل ضمن الشؤون الداخلية للبلاد".
أثينا طردت، خلال الأسبوع الماضي، دبلوماسيين روسيين وحظرت على شخصين آخرين دخول اليونان، واتهمتهم بـ"محاولة رشوة مسؤولين"، لم تحددهم، و"تأجيج احتجاجات تهدف لإحباط اتفاق يتيح لمقدونيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".