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كُتّاب وآراء
السويد تخلي قرى عقب اندلاع حرائق في الغابات
تم إجلاء عدة قرى في السويد، كما تواجه قرى أخرى خطر التهام الحرائق لها، فيما سعت الدولة جاهدة لاحتواء أكثر من 40 حريقا في الغابات الكبرى التي اشتعلت بسبب حرارة الصيف.
وبعد طلب المساعدة من بلدان أخرى تلقت السلطات السويدية طائرات ومروحيات إطفاء من إيطاليا والنرويج، وتنتظر وصول طائرتين خاصتين من فرنسا.
وانتشرت الحرائق سريعا بسبب ظروف الجفاف في جميع أنحاء البلاد؛ ولم تسقط أمطار قوية منذ أسابيع، وتوقعت هيئة الأرصاد السويدية إصدار المزيد من تحذيرات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وروت إيفرت هانسون، من سكان المناطق التي تم إخلاؤها، لمحطة "إس.في.تي" الإذاعية السويدية كيف انتشر حريق بسرعة تاركا لها 20 دقيقة فقط لحزم متعلقاتها واللحاق بسيارة الإخلاء.