24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مكتب الصرف يصدر تعليمات تنظم "الصرف اليدوي" (5.00)

  2. "الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)

  3. الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)

  4. التنافس يشعل "حرب أسعار الأنترنيت والهاتف" بين شركات الاتصالات (5.00)

  5. هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السويد تخلي قرى عقب اندلاع حرائق في الغابات

السويد تخلي قرى عقب اندلاع حرائق في الغابات

السويد تخلي قرى عقب اندلاع حرائق في الغابات
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:44

تم إجلاء عدة قرى في السويد، كما تواجه قرى أخرى خطر التهام الحرائق لها، فيما سعت الدولة جاهدة لاحتواء أكثر من 40 حريقا في الغابات الكبرى التي اشتعلت بسبب حرارة الصيف.

وبعد طلب المساعدة من بلدان أخرى تلقت السلطات السويدية طائرات ومروحيات إطفاء من إيطاليا والنرويج، وتنتظر وصول طائرتين خاصتين من فرنسا.

وانتشرت الحرائق سريعا بسبب ظروف الجفاف في جميع أنحاء البلاد؛ ولم تسقط أمطار قوية منذ أسابيع، وتوقعت هيئة الأرصاد السويدية إصدار المزيد من تحذيرات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وروت إيفرت هانسون، من سكان المناطق التي تم إخلاؤها، لمحطة "إس.في.تي" الإذاعية السويدية كيف انتشر حريق بسرعة تاركا لها 20 دقيقة فقط لحزم متعلقاتها واللحاق بسيارة الإخلاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - راحلة الخميس 19 يوليوز 2018 - 18:59
نعم، تفاجأنا في هذه السنة بحرارة مفرطة ما بين 28 و 35 منذ شهر ماي لم نتعود عليها و سبب انتشار الحرائق في المناطق الشمالية هو أن الفلاحين اعتادوا أن يحرثوا الارض في هذا الوقت مما تسبب احتكاك المحراث بالاحجار إلى اندلاع الحراءق، كما أن السياح الذين يلجأون إلى الغابات لهم دور في ذلك. ..ونظرا لكثافة الغابات تنتشر الحرائق بسرعة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.