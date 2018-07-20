24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:43
|06:27
|13:39
|17:19
|20:41
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
- ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)
الأمم المتحدة تصنف الضيعات المغربية رابع مصدّر للطماطم بالعالم (5.00)
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
استيراد 13 نوعاً من النفايات بقانون لم يدخل حيز التنفيذ في المملكة (5.00)
- اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (107)
- "مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه - (94)
- بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين - (87)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (85)
- هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"دفنة عائلية" داخل تابوت أثري في الإسكندرية
قالت وزارة الآثار المصرية إنها وجدت "دفنة عائلية" داخل التابوت الأثري الضخم الذي عثر عليه بالصدفة، في وقت سابق من هذا الشهر بمدينة الإسكندرية، لكنها ليست "مومياوات ملكية".
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات للصحفيين إن التابوت الذي يعتقد أنه يعود للعصر البطلمي، ويزن نحو 30 طنا، ليس للإسكندر الأكبر أو أحد الأباطرة، سواء الملوك البطالمة أو الأباطرة الرومان.
وفسر ذلك بثلاثة أسباب: "عدم وجود أي نقوش على التابوت، وعدم وجود خرطوش يحمل اسم صاحب هذه الدفنة، وأن هذه الدفنة فقيرة وضعيفة جدا، لا هي ملكية ولا تخص أحد الملوك".
وكان صاحب عقار في منطقة سيدي جابر عثر على تابوت أسود ضخم من الغرانيت أسفل أساسات العقار أثناء عملية هدم وإعادة إنشاء المبنى، وأبلغ السلطات المعنية التي بدأت في تحري الأمر.
واستعانت وزارة الآثار برجال من محافظة الأقصر، في جنوب مصر ،لإزاحة غطاء التابوت بوصفهم "متخصصين في التعامل مع التوابيت والمومياوات".
وقال وزيري: "فتحنا غطاء التابوت بارتفاع 25 سنتيمترا؛ لكن للأسف وجدنا مياه صرف صحي تسربت إلى الداخل، مع مرور الزمن، بسبب شرخ بسيط في أحد الجوانب".
وأضاف: "عثرنا على عظام ثلاثة أشخاص فيما يشبه دفنة عائلية .. للأسف المومياوات التي كانت بداخل التابوت لم تعد على حالتها، ولم تتبق منها سوى الهياكل العظمية".
وأشار المتحدث إلى أن الخطوة التالية هي نقل كل ما بداخل التابوت، أولا، إلى معامل وزارة الآثار وفحصه ودراسته، ثم الاستعانة بالمعدات اللازمة لرفعه إلى سطح الأرض.
ونفى وزيري ارتباط التابوت بأي لعنة، كما أشاع بعض الشغوفين بمجال الآثار خلال الأسبوعين الماضيين، وقال إنه كان أول من أزاح الغطاء عن التابوت.