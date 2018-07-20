نساء وأقليات تطرق أبواب المخابرات في بريطانيا

هسبريس - أ.ف.ب

تشجع اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن في بريطانيا، في تقرير لها، على توظيف نساء وإدخال تنوع في صفوف الجواسيس في هذا البلد.

وانتقد دومينيك غريف، رئيس اللجنة البرلمانية، "العدد الضئيل الفاضح لمسؤولين سود وآسيويين أو متحدرين من أقليات إثنية" مشيرا إلى أنه في 2016-2017 "واحدة من المنظمات التي تشرف عليها اللجنة (...) كانت تضم في صفوفها مسؤولا يتحدر من أقليات إثنية".

حسب التقرير البرلماني هناك فقط 8,6% من الموظفين الأربعة آلاف في جهاز "إم آي 5" (للأمن الداخلي) و7,7% من ستة آلاف في جهاز "إم آي 6" (الأمن الخارجي) من الأقليات عامي 2016-2017.

وأضاف أن "التنوع يشجع التحدي، ويحض على الابتكار، ويسمح باتخاذ قرارات أفضل"، وإن كان هذا الأمر مهما في أي مؤسسة "فإنه أساسي في أجهزة الاستخبارات".

وقال رئيس اللجنة إن الاستخبارات وظفت عددا أكبر من النساء والمثليين خلال عامي 2016-2017؛ لكنه أضاف أن "المساواة منعدمة في المناصب العليا". وتابع: "في حين أن 31% من المسؤولين في إم آي 5 نساء، فإن هذا الرقم بلغ 25% في الوكالات الأخرى".

وأوضح المتحدث: "من الأهمية بمكان أن تستمر حملات الوكالات للتوظيف وتبذل كل ما في وسعها للتصدي للصور النمطية وجذب مرشحين من مجموعات قليلة التمثيل".

في نهاية ماي أطلقت "إم آي 6" أول إعلان تلفزيوني لتغيير صورتها وتنويع التوظيف والتصدي لخطر "الفكر الواحد" في غياب تنوع بين الموظفين، حسب مسؤول في الجهاز. وفي 2016-2017، كان 24% فقط من كوادر الوكالة نساء؛ لكن ليس بينهن أي امرأة من الأقليات الإثنية.