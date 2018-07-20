24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:43
|06:27
|13:39
|17:19
|20:41
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
- ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
- الإيركام رمى الأمازيغية في الحفرة، فكيف ننقذها؟
"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل (5.00)
هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة (5.00)
استيراد 13 نوعاً من النفايات بقانون لم يدخل حيز التنفيذ في المملكة (5.00)
مشتكية برئيس التعاضدية: "الابتزاز مقابل الجنس" انحطاط مرفوض (5.00)
- اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (108)
- "مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه - (94)
- بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين - (87)
- تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030" - (85)
- هذه شروط استفادة "الزوجات المُهمَلَات" وأولادهن من دعم الدولة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نساء وأقليات تطرق أبواب المخابرات في بريطانيا
تشجع اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن في بريطانيا، في تقرير لها، على توظيف نساء وإدخال تنوع في صفوف الجواسيس في هذا البلد.
وانتقد دومينيك غريف، رئيس اللجنة البرلمانية، "العدد الضئيل الفاضح لمسؤولين سود وآسيويين أو متحدرين من أقليات إثنية" مشيرا إلى أنه في 2016-2017 "واحدة من المنظمات التي تشرف عليها اللجنة (...) كانت تضم في صفوفها مسؤولا يتحدر من أقليات إثنية".
حسب التقرير البرلماني هناك فقط 8,6% من الموظفين الأربعة آلاف في جهاز "إم آي 5" (للأمن الداخلي) و7,7% من ستة آلاف في جهاز "إم آي 6" (الأمن الخارجي) من الأقليات عامي 2016-2017.
وأضاف أن "التنوع يشجع التحدي، ويحض على الابتكار، ويسمح باتخاذ قرارات أفضل"، وإن كان هذا الأمر مهما في أي مؤسسة "فإنه أساسي في أجهزة الاستخبارات".
وقال رئيس اللجنة إن الاستخبارات وظفت عددا أكبر من النساء والمثليين خلال عامي 2016-2017؛ لكنه أضاف أن "المساواة منعدمة في المناصب العليا". وتابع: "في حين أن 31% من المسؤولين في إم آي 5 نساء، فإن هذا الرقم بلغ 25% في الوكالات الأخرى".
وأوضح المتحدث: "من الأهمية بمكان أن تستمر حملات الوكالات للتوظيف وتبذل كل ما في وسعها للتصدي للصور النمطية وجذب مرشحين من مجموعات قليلة التمثيل".
في نهاية ماي أطلقت "إم آي 6" أول إعلان تلفزيوني لتغيير صورتها وتنويع التوظيف والتصدي لخطر "الفكر الواحد" في غياب تنوع بين الموظفين، حسب مسؤول في الجهاز. وفي 2016-2017، كان 24% فقط من كوادر الوكالة نساء؛ لكن ليس بينهن أي امرأة من الأقليات الإثنية.