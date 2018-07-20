ترامب يرفض استجواب موسكو لمسؤولين أمريكيين

هسبريس - أ.ف.ب

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أميركيين.

وقالت ساندرز "إنه اقتراح تقدم به الرئيس فلاديمير بوتين بكل صدق، لكن الرئيس ترامب غير موافق عليه".

وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة "شرط المعاملة بالمثل".