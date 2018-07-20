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كُتّاب وآراء
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ترامب يرفض استجواب موسكو لمسؤولين أمريكيين
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 02:10
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أميركيين.
وقالت ساندرز "إنه اقتراح تقدم به الرئيس فلاديمير بوتين بكل صدق، لكن الرئيس ترامب غير موافق عليه".
وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة "شرط المعاملة بالمثل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أنوار الجمعة 20 يوليوز 2018 - 02:20
أعتقد أن ترامب سيؤدي بالولايات المتحدة إلى الهاوية العلاقات سيئة للغاية ووجه اأمريكا الحقيقي قد ظهر
2 - وجها لوجه الدهاء والدولار الجمعة 20 يوليوز 2018 - 03:24
الداهية بوتين والتاجر ترامب ، الاول يبحث للاقاع بالثاني في شباكه الثاني يبحث عن شراء السبيل الى الرآسة باموال خليجية بدهاء بوتين
3 - ريكوكووووووو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 03:31
بركا مضحكو علينا ناس عاقت بهاد المسلسلات الهندية قلبو علا شي سياسة جديدة
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