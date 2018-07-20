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كُتّاب وآراء
علماء فلسطين: قانون "القومية" الإسرائيلي جريمة
اعتبرت رابطة علماء فلسطين (غير حكومية)، الخميس، أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي فجر اليوم، "جريمة كبرى وتطهير عرقي".
وقالت الرابطة، في بيان، إن "إسرائيل أقرت القانون في ظل غطاء أمريكي وإهمال دولي".
وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل اعتراض 55 وامتناع 2 عن التصويت، قانونًا ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
ودعت رابطة علماء فلسطين إلى أن يكون هذا القرار الإسرائيلي "حافزًا لجميع أبناء فلسطين في الداخل والخارج لإعلان العصيان المدني الكامل لجميع مؤسسات ودوائر الاحتلال".
وطالبت الرابطة، الأزهر الشريف ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية العلمية، بأن تقوم بدورها في حث الحكومات على التصدي لهذا الإعلان "العنصري الخطير".
وينص قانون "القومية" الإسرائيلي على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي" في الضفة الغربية.