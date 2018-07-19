إحصاء مصري يكشف عن ارتفاع حالات الطلاق

هسبريس- متابعة

أظهرت معطيات إحصائية رسمية ارتفاع أحكام الطلاق وانخفاض عقود الزواج في مصر، خلال عام 2017.

ووفق النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقداً عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 في المائة.

وقد بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المائة ، وفق المصدر ذاته. كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5 في المائة من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9 في المائة من إجمالى الأحكام النهائية.

كما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03 في المائة من جملة الأحكام النهائية.

يشار إلى أن الأزهر الشريف أطلق، للمرة الأولى في أبريل الماضي، وحدة تحت عنوان "لمّ الشمل"، تهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لمّ شمل 350 أسرة قبل أن يفترقا.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بتشريع يمنع "الطلاق الشفهي"، باعتباره "خطوة على طريق تجديد الخطاب الديني"؛ وهو ما رفضه الأزهر، مؤكدا أنه مخالف للشريعة. ولا يتم الطلاق رسميا في مصر إلا بموجب توثيقه رسميا أمام المأذون الشرعي، ولكن يجوز الطلاق الشفهي.