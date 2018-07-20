بيع العقوبات يطيح برئيس المحكمة العليا في البيرو

هسبريس - أ.ف.ب

اعلنت المحكمة العليا في البيرو ان رئيسها دوبيرلي رودريغيز قدم استقالته بعد بث تسجيلات تسمع فيها اصوات قضاة يساومون بشأن عقوبات لقاء مبالغ مالية.

وكتب رودريغيز في رسالة نشر مضمونها على موقع تويتر "نظرا للازمة التي تواجهها المؤسسة القضائية، اقدم استقالتي".

وكان رودريغيز يتعرض لضغط زملائه في المحكمة العليا ليقدم استقالته حتى يتمكن شخص آخر لا علاقة له بالفضيحة اطلاقا، من اعادة تنظيم النظام القضائي.

ووضع القضاء البيروفي، الذي تهزه هذه الفضيحة، "في حالة طوارئ" لمدة تسعين يوما حسب الجريدة الرسمية.

وقالت السلطات القضائية في قرارها "في مواجهة المشاكل القضائية من الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لاعادة عمل القضاء الى طبيعته وفاعليته وشفافيته، ولتطويره".

وقدم رئيس المجلس الوطني للقضاء اورلاندو فيلاسكيز ايضا استقالته بعد ثلاثة ايام على توليه مهامه بعد استقالة سلفه. وقال فيلاسكيز، وهو سادس عضو يقدم استقالته من المجلس، ان "انسحبنا يحفظ كرامتنا". ويمكن ان يستقيل العضو السابع والاخير في المجلس خلال الساعات المقبلة.

واقيل عدد من القضاة الذين طالتهم الفضيحة بينما اقال الرئيس مارتن فيزكارا وزير العدل سلفادور ايريزي. وقد دعا الجمعة الى جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة امكانية اقالة كل اعضاء المجلس الوطني للقضاء.

وقال الرئيس: "من اجل ضمان إصلاح سليم للقضاء، طلبت من الوزير ايريزي الاستقالة"، مؤكدا ان "المرحلة التي تمر بها البيرو تتطلب عملا حازما".

وعين الرئيس فيزكارا لجنة من ستة قضاة برئاسة المستشار السابق آلان واغنر لتقديم مقترحات لاصلاح نظام القضاء. وتجمع آلاف البيروفيين في شوارع عدد من مدن البلاد وهم يهتفون "ليرحل كل الفاسدين".

وجاءت هذه القرارات بعد اسبوع من نشر وسائل الاعلام البيروفية لتسجيلات يسمع فيها صوت القاضي في المحكمة العليا سيزار اينوستروزا وهو يتحدث عن قضية متهم باغتصاب فتاة في الحادية عشرة من العمر، وهو يسأل: "اتريدون ان نخفض عقوبته او نؤكد براءته؟".