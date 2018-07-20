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كُتّاب وآراء
مقاتلات جيش روسيا تعترض 25 طائرة أجنبية
كشفت صحيفة "النجمة الحمراء" الناطقة باسم الجيش الروسي عن أن 25 طائرة أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع بمحاذاة حدود روسيا الدولية خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المقاتلات الروسية انطلقت 12 مرة لاعتراض الطائرات الأجنبية لدى اقترابها من أجواء روسيا الدولية ،حسب ما ذكرت اليوم الجمعة قناة "روسيا اليوم".
وأضاف المصدر أنه "لم يسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي الروسي"، وأن "المقاتلات الروسية كانت تعترض مسارها وتجبرها على الابتعاد".
ولم تكشف الصحيفة عن الدول التابعة لها هذه الطائرات، غير انه من المعروف ان طائرات استطلاع أمريكية تقترب من حدود روسيا الدولية، بينما اتهمت أمريكا طيران موسكو، أكثر من مرة، بـ"تنفيذ تصرفات غير آمنة في الأجواء، وحوادث اقتراب خطيرة من طائرات وسفن الأمريكية".