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الرئيسية | خارج الحدود | مقاتلات جيش روسيا تعترض 25 طائرة أجنبية

مقاتلات جيش روسيا تعترض 25 طائرة أجنبية

مقاتلات جيش روسيا تعترض 25 طائرة أجنبية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 13:41

كشفت صحيفة "النجمة الحمراء" الناطقة باسم الجيش الروسي عن أن 25 طائرة أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع بمحاذاة حدود روسيا الدولية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المقاتلات الروسية انطلقت 12 مرة لاعتراض الطائرات الأجنبية لدى اقترابها من أجواء روسيا الدولية ،حسب ما ذكرت اليوم الجمعة قناة "روسيا اليوم".

وأضاف المصدر أنه "لم يسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي الروسي"، وأن "المقاتلات الروسية كانت تعترض مسارها وتجبرها على الابتعاد".

ولم تكشف الصحيفة عن الدول التابعة لها هذه الطائرات، غير انه من المعروف ان طائرات استطلاع أمريكية تقترب من حدود روسيا الدولية، بينما اتهمت أمريكا طيران موسكو، أكثر من مرة، بـ"تنفيذ تصرفات غير آمنة في الأجواء، وحوادث اقتراب خطيرة من طائرات وسفن الأمريكية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - youssef الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:05
فقط ملاحظة... ماذا كان سوف يحدث لو اقتربت طائرات روسية من الحدود الأمريكية؟ يا لسخرية القدر، امريكا دولة متهكمة.
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2 - younes الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:13
l’armée russe est redoutable par sa technologie et son armement sans lui la Russie ne peut pas préservé sa souveraineté nationale et son immense territoire
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