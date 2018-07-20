هجوم بسكين يسقط مصابين في "لوبيك" الألمانية

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب 12 شخصا، اثنان منهم جروحهما خطيرة، بعد أن اقتحم رجل مسلح بسكين حافلة في مدينة "لوبيك"، شمال ألمانيا، وفقا لما أوردته قناة "إن دي آر".

ولم توضح الشرطة تفاصيل ما جرى، حتى الآن، رغم تأكيدها الانتشار الأمني المكثف في المنطقة وأن الاعتداء لم يسفر عن سقوط قتلى.