24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/07/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:43
|06:27
|13:39
|17:19
|20:41
|22:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الخيام وتفكيك عصابة تزوير
- الحكومة تذكر الإدارات بحسن استقبال مغاربة العالم
- البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
- ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
- "اقتطاع مالي" يدفع ثلاثينيا إلى محاولة الانتحار
مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)
الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)
ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية" (5.00)
- اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (120)
- "مالي": المغربيات حرات في ارتداء البيكيني والمايوه - (108)
- رفض المغرب تشييد ملاجئ لمهاجرين سريين يثير امتعاضا أوروبيا - (81)
- الخلفي: المعاشات شأن برلماني - (76)
- مرصد يحذر من إذكاء "قانون الأمازيغية" لصراع الهوية بالمملكة - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
هجوم بسكين يسقط مصابين في "لوبيك" الألمانية
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 15:38
أصيب 12 شخصا، اثنان منهم جروحهما خطيرة، بعد أن اقتحم رجل مسلح بسكين حافلة في مدينة "لوبيك"، شمال ألمانيا، وفقا لما أوردته قناة "إن دي آر".
ولم توضح الشرطة تفاصيل ما جرى، حتى الآن، رغم تأكيدها الانتشار الأمني المكثف في المنطقة وأن الاعتداء لم يسفر عن سقوط قتلى.