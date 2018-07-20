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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع درجات الحرارة يقتل 30 شخصا في اليابان

ارتفاع درجات الحرارة يقتل 30 شخصا في اليابان

ارتفاع درجات الحرارة يقتل 30 شخصا في اليابان
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:40

تسببت موجة الحر التي ضربت اليابان، والتي وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، في وفاة 10 أشخاص جدد، مما يرفع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة إلى 30 شخصا.

وشهدت بعض المناطق في وسط اليابان ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها خلال الأيام القادمة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتم نقل ما يقرب من 10 آلاف شخص إلى المستشفيات، في كافة أنحاء البلاد، بسبب تعرضهم لضربات شمس أو غيرها من الأعراض المتعلقة بدرجات الحرارة القصوى، وفقا لبيانات السلطات المحلية التي نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

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